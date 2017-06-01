В Литве за шесть лет в авариях погибли 104 ребенка

BNS
четверг, 1 июня 2017 г. 15:10
За шесть лет в Литве в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибли 104 несовершеннолетних, они составили около 5% всех погибших.
© DELFI / Rafael Achmedov

В четверг, в Международный день защиты детей, Литовская дорожная полиция обращает особое внимание всех участников дорожного движения на безопасность несовершеннолетних на дороге.

"Сегодня основное внимание мы уделяем использованию ремней безопасности, специальных детских кресел и прочих обязательных средств безопасности, контролю и надзору за пешеходами, велосипедистами, поведением молодых водителей на дорогах", - заявила полиция.

В этом году в ДТП погибли 2 несовершеннолетних, они были пассажирами. Один шестилетний ребенок погиб в феврале, когда ехал в микроавтобусе. Другая шестилетняя девочка погибла в аварии в мае.

BNS
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