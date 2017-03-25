В Литве высказали поддержку протестующим жителям Беларуси

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BNS
суббота, 25 марта 2017 г. 16:17
В Беларуси в субботу, 25 марта, проходят протесты против авторитарного режима президента Александра Лукашенко вильнюсские депутаты призывают обеспечить в Минске и других белорусских городах свободу собраний.
Laurynas Kasčiūnas
© DELFI / Domantas Pipas

Парламентская группа "За демократическую Беларусь" и Союз отечества-Христианские демократы Литвы в Вильнюсе провели пикет у посольства Беларуси в Вильнюсе. Консерватор Лауринас Кащюнас сказал, что так хотят призвать Лукашенко уважать право собраний и свободы слова.

"Наша весть очень ясная - у нас есть данные, что сегодня в Беларуси могут быть напряжения, могут применить насилие против мирных жителей, против их мирного желания высказать свое мнение. Наконец, могут появиться новые политические заключенные. Мы хотим послать весть, чтобы Лукашенко уважал свободу слова, собраний и другие фундаментальные права. Мы также ясно говорим, что нам нужна самостоятельная Беларусь, но без крепкого национального самосознания и крепкого гражданского общества это невозможно", - сказал BNS Кащюнас.

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Депутат заверил, что Лукашенко пытается оправдать свой режим, говоря о суверенитете страны. Но очевидно, что Беларусь нуждается в реформах, поскольку люди все чаще выходят на улицы. Раньше в Беларуси протестовала в основном оппозиция и сторонники демократии, но в субботу на улицы вышли рабочие, возмущенные налогом "на тунеядство".

"Это лишь миф, так пытаются оправдать авторитарный режим, говоря, что это какая-то гарантия суверенитета. Он торговал этим суверенитетом только для того, чтобы сохранить стабильность режима, а сейчас мы видим ясную тенденцию, что эта стабильность, социальный контракт с обществом утрачивает силу и модель плановой экономики не действует, и люди, которые прежде не протестовали, выходят на улицы", - сказал депутат.

По его словам, несмотря на то, что гражданское общество в Беларуси не такое крепкое, как в Украине, чувствуется, что оно становится свободнее.

"Сегодня эти процессы, эти новые люди и слои уже позволяют говорить о том, что в обществе происходит переворот. Новый этап развития, общество становится свободнее, получает новый потенциал, а для Лукашенко это настоящая головная боль", - сказал Кащюнас.

BNS
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