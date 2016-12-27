В Литве выросла заболеваемость гриппом

За последнюю неделю в Литве более чем вдвое выросла заболеваемость гриппом.

По данным Центра заразных заболеваний и СПИД, в период 19–25 декабря на 10 тысяч жителей приходилось почти 77 случаев простудных заболеваний. В общей сложности зарегистрировано 515 случаев заболеваний гриппом.

На предыдущей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ составляла 71,6 случая на 10 тысяч жителей, грипп был установлен у 210 пациентов.

Медики центра напоминают, что заболеваемость гриппом считается эпидемической, если на 10 тысяч жителей приходится не менее 100 случаев заболеваний ОРВИ, а число клинических случаев гриппа составляет около 30% этих заболеваний.

Самый низкий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в течение последней недели зарегистрирован на административной территории Шяуляй, самый высокий - на административной территории Вильнюса. Во всей Литве за неделю с гриппом госпитализировано 34 человека, из них 4 находились в отделении интенсивной терапии.