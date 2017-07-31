В Литве вспоминают годовщину Медининкской трагедии

31 июля в Литве вспоминают 26-ую годовщину Медининкской трагедии. 26 лет назад в этот день советские "омоновцы" убили дежуривших на границе литовских таможенников и полицейских.

В этот памятный день в Вильнюсском кафедральном соборе отслужат службу, позже пройдет церемония на Медининкском КПП (Вильнюсский район), в обед память погибших почтут на Антакальнисском кладбище.

30 июля в память о событиях того дня состоялся традиционный забег из Медининкай в Вильнюс.

В ночь 31 марта 1991 года при нападении "омоновцев" на КПП Медининкай на границе между Литвой и Беларусью были убиты сотрудники Литовской полиции Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, и таможенники Станисловас Орлавичюс, Антанас Мустейкис и Ричардас Рабавичюс (последний 2 августа скончался в больнице). Врачам удалось спасти только одного таможенника - Томаса Шярнаса.

Граждане России Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов были признаны виновными в убийстве гражданских лиц - сотрудников полиции и таможни, это преступление было квалифицировано как преступление против человечности. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и присудил подсудимым выплатить государству 653 850 евро ущерба. Также присуждены стотысячные иски в пользу близких убитых.

Константин Михайлов за это преступление приговорен к пожизненному заключению, все остальные осуждены заочно.