В Литве ведётся расследование по участию подростков в суицидальной игре "Синий кит"

 (9)
BNS
понедельник, 27 марта 2017 г. 15:19
За последние две недели в Литве было начато пять досудебных расследований в связи с игрой "Синий кит", которая может довести подростков до самоубийства.
© Fotolia nuotr.


Как информировал агентство BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис, такие расследования начаты в Алитусе, Шилале, Утене и Расейняй.

"Предварительное расследование начато в связи с доведением до самоубийства, но маловероятно, что у них будет продолжение. Юридически такую деятельность трудно доказать, кроме того, сам автор игры утверждает, что он не ставил цели доводить людей до суицида", - отметил Матонис.

По его утверждению, полиция не располагает данными, чтобы в Литве был хоть один случай смерти из-за этой игры, но случаи причинения себе повреждений имеются. В Алитусе девушка пыталась спрыгнуть с моста, в Шилале порезала себе руки.

Виртуальная игра "Синий кит" пришла в Литву из России. Она распространяется через социальные сети, люди образуют закрытые группы, страницы. Каждый сообщает куратору свои личные данные, рассказывает о своих страхах и фобиях, и спустя какой-то время каждый участник игры получает инструкции и задание, представляющее угрозу для его жизни. Полученная личная информация используется и как средство принуждения к суициду. Утверждают, что в России уже погибло 15 подростков - участников игры "Синий кит".

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Нацистская база смерти в Панеряй были втрое больше современного мемориала (1)

Tel Avivo Maccabi BC member at the Paneriai memorial
Созданная нацистами в годы Второй мировой войны в Панеряй под Вильнюсом база смерти была втрое больше современного мемориала, установили литовские историки.

Актуально для работников: накопленный отпуск пересчитают  округления в пользу работника не будет (2)

Актуально для работников: накопленный отпуск пересчитают
Трехсторонний совет договорился о сокращении отпуска. Однако кое-что надо знать и тем, кто планирует отпуск в этом году.

В Литве ведётся расследование по участию подростков в суицидальной игре "Синий кит" (9)

В Литве ведётся расследование по участию подростков в суицидальной игре Синий кит
За последние две недели в Литве было начато пять досудебных расследований в связи с игрой "Синий кит", которая может довести подростков до самоубийства.

ВВС Литвы должны перейти на западные вертолеты с 2022 года (15)

Raimundas Karoblis
ВВС Литвы должны перейти на новые западные вертолеты с 2022 года, постановил Совет по оборонным ресурсам (СОР), заседание которого состоялось на прошлой неделе.

Немецкий историк поднял вопрос, который пристыдит многих в Литве (138)

Christophas Dieckmannas
Эффективное сотрудничество немцев с литовцами стало смертельной ловушкой для евреев Литвы. В Литве евреев убивали патриоты – этнические националисты, которые надеялись на создание этнического государства без евреев, русских и поляков.
Facebook друзья
Rambler's Top100