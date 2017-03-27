В Литве ведётся расследование по участию подростков в суицидальной игре "Синий кит"

За последние две недели в Литве было начато пять досудебных расследований в связи с игрой "Синий кит", которая может довести подростков до самоубийства.



Как информировал агентство BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис, такие расследования начаты в Алитусе, Шилале, Утене и Расейняй.

"Предварительное расследование начато в связи с доведением до самоубийства, но маловероятно, что у них будет продолжение. Юридически такую деятельность трудно доказать, кроме того, сам автор игры утверждает, что он не ставил цели доводить людей до суицида", - отметил Матонис.

По его утверждению, полиция не располагает данными, чтобы в Литве был хоть один случай смерти из-за этой игры, но случаи причинения себе повреждений имеются. В Алитусе девушка пыталась спрыгнуть с моста, в Шилале порезала себе руки.

Виртуальная игра "Синий кит" пришла в Литву из России. Она распространяется через социальные сети, люди образуют закрытые группы, страницы. Каждый сообщает куратору свои личные данные, рассказывает о своих страхах и фобиях, и спустя какой-то время каждый участник игры получает инструкции и задание, представляющее угрозу для его жизни. Полученная личная информация используется и как средство принуждения к суициду. Утверждают, что в России уже погибло 15 подростков - участников игры "Синий кит".