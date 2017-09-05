Во вторник ночью и утром во многих районах ожидаются осадки, будет 10–15 градусов. Днем также пройдут дожди, в основном кратковременные и не сильные, будет 12-17 градусов тепла.
В среду ночью без значительных осадков, днем местами будут небольшие дожди. Температура ночью будет 6–11, а на Куршской косе около 13 градусов, днем воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.
К выходным немного потеплеет, будет около 17 градусов тепла, однако дожди не прекратятся.
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