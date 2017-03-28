В Литве в 10-й раз проведут акцию "Делаем"

ДЕЛАЕМ И ПРИРОДА ВОЗДАСТ! - под таким лозунгом организаторы акции приглашают принять участие в 10-й, юбилейной акции "Делаем 2017", которая пройдет 22 апреля с 10 ч. во всех городах и населенных пунктах. А ее цель - еще раз объединить жителей и обратить внимание на масштабы загрязнения природы.

ДЕЛАЕМ или Let's do it World – международная организация, которая объединяет более 112 стран мира. Авторы идеи – эстонцы, но Литва была в числе первых стран, присоединившихся к движению.

Сейчас ДЕЛАЕМ – одна из самых влиятельных организаций в Литве, с 2008 года она ежегодно проводит субботники и другие акции по всей стране.

За 9 лет в акции ДЕЛАЕМ приняли участие 1 361 000 человек и собрали 38 000 тонн отходов.

В этом году акция начнется в 10 ч. 22 апреля. Карту точек акции можно найти с 10 апреля на сайте mesdarom.lt. Кроме того, информацию можно найти на сайтах муниципалитетов.