В Литве уже попались пятеро водителей, которым грозит уголовная ответственность

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 1 января 2017 г. 15:05
Похоже, что пятеро водителей надолго запомнят 1 января 2017 года.
Policijos reidas Kaune
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

DELFI напоминает, что в соответствии с поправками к закону, которые вступили в силу с 1 января 2017 года, нетрезвых водителей, в крови которых будет больше 1,5 промилле ждет не только административная, но и уголовная ответственность. Им грозит штраф в размере нескольких тысяч евро, арест или лишение свободы на срок до 1 года и лишение прав на срок до 10 лет.

Несмотря на ужесточение закона, 1 января пятеро мужчин осмелились сесть за руль в нетрезвом состоянии и попались полиции.

Первым в 02.07 ч. полиция остановила жителя Пасвалиского района, в крови которого было 2,32 промилле.

В 02.50 ч. в Казлу Руде остановили второго нетрезвого водителя (2,34 промилле).

В 03.46 ч. утенская полиция остановила водителя, в крови которого было 1,90 промилле. Кроме того, он ездил без прав.

В 04.07 ч. нетрезвого водителя остановили в столице. В его крови было 2,35 промилле.

В 06.49 ч. в каунасскую полицию сообщили о том, что в осветительный столб врезался автомобиль. Приехав на место, полиция выяснила, что водитель пьян 1,86 промилле.

Дальнейшую судьбу этих водителей будет решать суд.

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