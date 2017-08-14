В Литве - теплая летняя погода

В ближайшие дни в Литве прогнозируют тёплую, солнечную погоду.

В ночь со вторника на среду вероятность осадков невелика, малооблачно, местами сформируется туман. Температура - 6–11, местами - 12–14 градусов тепла.

Максимальная температура днём в Вильнюсе и на взморье - 20–25 градусов тепла.

В среду вечером на взморье пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура ночью - 10–15, на Куршской косе – до 17 градусов тепла.

Днём в Вильнюсе и Каунасе воздух прогреется до 22–27 градусов тепла, будет малооблачно.

В четверг ночью возможны кратковременные дожди, но днём будет сухо и тепло. Однако в конце недели прогнозируются дожди и грозы.