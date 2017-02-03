В Литве собираются узаконить роды на дому

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BNS
пятница, 3 февраля 2017 г. 12:16
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сформировал рабочую группу, которая к лету должна выработать предложения по узакониванию родов на дому.
Nėštumas, mama, nėščia
© Shutterstock nuotr.

Министр подчеркивает, что необходимо уважать право женщин на выбор, а поскольку все больше женщин предпочитает рожать дома, "нельзя их осуждать и не видеть реальности", сообщил Минздрав.

"Необходимо установить конкретные правила и условия, а приоритетом при этом должна быть безопасность мамы и ребенка, как это делается в других европейских странах. Нужно очень четко определить, когда можно рожать не в больнице, какую помощь и какой квалификации профессиональный акушер может предоставлять роженице", - сказал А. Вярига.

По словам министра, сейчас в Литве сложилась странная ситуация - рожать на дому не запрещено, однако это юридически не регламентировано, будто бы никто не отвечает за безопасность матери и новорожденного, возможные тяжелые последствия.

Поскольку государство еще не узаконило роды на дому, прокуроры несколько лет назад начали расследование относительно родов на дому, сейчас идут судебные процессы.

BNS
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В Литве собираются узаконить роды на дому (6)

Nėštumas, mama, nėščia
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