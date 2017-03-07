В Литве собираются продлить учебный год

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BNS
вторник, 7 марта 2017 г. 14:01
Даже высказывающиеся против продления учебного года школьники согласны с тем, что нынешние нагрузки - слишком велики, а в большинстве европейских стран учебный год длится до праздника Йонинес, говорит министр образования и науки Литвы Юргита Пятраускене.
Mokiniai
© Fotolia nuotr.

Министр во вторник рассказала на заседании парламентской Социал-демократической фракции о планах продлить учебный год и отметила, что программы останутся без изменения, просто они будут преподаваться в течение более длительного времени, что позволит снизить нагрузку во время учебного года.

"Что касается продления учебного года, они сами говорят, что в школе огромные нагрузки, каждый второй день контрольные работы, домашние задания по три часа ежедневно. (Предложение продлить учебный год) представляет собой распределение того же самого плана обучения в течение более длительного периода", - сказала Ю. Пятраускене.

Введение продленного учебного года намечается со следующей осени.

Учебный год в Литве продолжается с сентября до июня, ученики начальных классов учатся 32 недели в год, ученики основой школы - 34 недели в год, тогда как в других странах Европы учебный процесс занимает 37-40 недель в год.

BNS
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