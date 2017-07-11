В Литве снова ожидаются дожди с грозами

После солнечного понедельника в Литву снова придут неприятные перемены. Температура воздуха во вторник поднимется еще выше, однако на придут обильные осадки.

Во второй половине недели ветер будет приносит дождевые облака, а температура будет снижаться. В выходные дожди будут редкими, будет тепло.

Во вторник ночью в Литву придет волна осадков. Ночью дождь пройдет местами, а утром он ожидается уже во многих районах. Днем переменная облачность, дожди, местами с грозами, усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня дождь, будет 17–19 градусов тепла. Днем облачно, время от времени будут идти дожди с грозами. Воздух прогреется до 26–27 градусов. В Шяуляй будет пасмурно. Обильные осадки ожидаются утром. Будет 16 градусов. Днем воздух прогреется до 22 градусов. На взморье ожидается сильный ветер, во второй половине дня пойдет дождь, будет 18 градусов тепла. Днем будет облачно, 19 градусов.

В ночь на среду местами дождь. Днем небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Будет прохладнее, чем во вторник. В Вильнюсе и Каунасе ночью осадки, будет 17–19 градусов. Днем переменная облачность, время от времени будут идти дожди. Воздух прогреется до 23 градусов. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью и утром будет 14–16, днем около 22 градусов. На взморье в первой половине дня будет ясно, 15 градусов, днем воздух прогреется до 18–19, небольшой дождь.

В четверг сильные дожди, похолодает. В окрестностях Вильнюса в первой половине дня облачность будет невысокой, время от времени ожидаются дожди, температура 16–18 градусов. Днем облачность повысится, ожидаются обильные осадки, гроза. Воздух прогреется до 21 градуса. В Каунасе облака рассеются только к вечеру. В первой половине дня сильный дождь, будет 16–17 градусов. Днем дождь, около 18 градусов тепла. В Шяуляй будет 15–17 градусов. Большую часть дня будет пасмурно и дождливо. К вечеру небо прояснится. На взморье дождевые облака, сильный ветер, температура 15–16 градусов.

В пятницу ожидается порывистый ветер, самый обильный дождь придется на восточные районы. В Вильнюсе весь день ожидаются осадки, будет 15–16 градусов. В Каунасе облачно, время от времени небольшой дождь. Ночью и утром 11–14, днем около 18 градусов. В Шяуляй небольшая облачность. В первой половине дня 11, днем 16–17 градусов. На взморье сильный ветер. Ночь будет ясной, однако днем ожидается небольшой дождь. Температура будет колебаться в пределах 15–17 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные немного потеплеет, ожидается небольшая облачность, во многих районах пройдут небольшие дожди.