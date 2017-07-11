В Литве снова обнаружили следы медведя

На этот раз сотрудники Службы охраны госграницы обнаружили следы медведя в Варенском районе. Сотрудники Кабеляйской заставы 8 июля обнаружили их у деревни Мустейка.

Следы были на контрольной зоне на территории Литвы, эта зона шириной 5 м. И с литовской и с белорусской стороны в этом месте растет лес.

Это четвертый раз этим летом, когда на территории Литвы были обнаружены следы медведя, ведущие в сторону соседней страны. В июне три раза такие следы находили в Швенченском районе.

В Литве медведи не живут. Эксперты считают, что невозможно поселение этих хищников на территории Литвы, поскольку лесные массивы на территориях соседних стран гораздо больше.