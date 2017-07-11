В Литве снова обнаружили следы медведя

 (7)
BNS
вторник, 11 июля 2017 г. 15:38
11 июля пограничники сообщили о том, что в Литве в четвертый раз в этом году были обнаружены следы медведя, ведущие из Литвы в Беларусь.
Lokys (asociatyvi nuotr.)
© Shutterstock

На этот раз сотрудники Службы охраны госграницы обнаружили следы медведя в Варенском районе. Сотрудники Кабеляйской заставы 8 июля обнаружили их у деревни Мустейка.

Следы были на контрольной зоне на территории Литвы, эта зона шириной 5 м. И с литовской и с белорусской стороны в этом месте растет лес.

Это четвертый раз этим летом, когда на территории Литвы были обнаружены следы медведя, ведущие в сторону соседней страны. В июне три раза такие следы находили в Швенченском районе.

В Литве медведи не живут. Эксперты считают, что невозможно поселение этих хищников на территории Литвы, поскольку лесные массивы на территориях соседних стран гораздо больше.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Каунас залило дождем, буря настигла и Вильнюс (6)

Audra Kaune
Во вторник днем, после обеда в Каунасе прошел сильный дождь, который наполнил город водой - вода была на дорогах, стоянках, во дворах образовались лужи.

Науседа изменил отношение к вопросу повышения минимальной зарплаты (17)

Gitanas Nausėda
Известный экономист Гитанас Науседа еще год назад утверждал, что не стоит спешить с повышением минимальной зарплаты, а сейчас он утверждает, что в этом году ее надо увеличить хотя бы на 10%.

В Бернардинском саду опасные качели - травмы получил не один ребенок (2)

Bernardinuose sulaužyta koja
В Бернардинском саду – опасные качели. 10-летний мальчик сломал обе ноги - и это не первый случай (и даже не десятый или двадцатый).

В Литву привлекают туристов из Японии (4)

В Литву привлекают туристов из Японии
Туристы из Японии во время тура по Литве тратят здесь в среднем 454,4 евро, они попадают в 20-ку туристов, которые тратят в Литве больше всего денег. В среднем японцы проводят в Литве 1,5 дня.

В Литве снова обнаружили следы медведя (7)

Lokys (asociatyvi nuotr.)
11 июля пограничники сообщили о том, что в Литве в четвертый раз в этом году были обнаружены следы медведя, ведущие из Литвы в Беларусь.
Facebook друзья
Rambler's Top100