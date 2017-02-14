В Литве скоро откажутся от бумажных рецептов

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ru.DELFI.lt
вторник, 14 февраля 2017 г. 09:02
Все больше услуг переносят в интернет, перемены планируют и в сфере здравоохранения. С 2018 года планируют полностью перейти к электронным рецептам, бумажных рецептов в Литве практически не останется.
© A.Didžgalvio nuotr.

Минздрав надеется, что с 2018 г. во всех медицинских учреждениях Литвы без проблем можно будет выписать электронные рецепты. По словам представителя электронного отдела Вилмы Теличенене, условия для создания таких рецептов созданы во всех учреждениях здравоохранения.

DELFI напоминает, что электронные услуги в Литве развивают и создают за счет средств структурных фондов ЕС.

"Уже сейчас всем учреждениям создали условия для выписывания э-рецептов. (...)", – сказала Теличенене, отметив, что все же останется 3-5% исключительных случаев, в которых будут выписывать бумажные рецепты.

По словам специалиста, пациентам ничего дополнительно делать не придется - им достаточно будет прийти в аптеку с документом, удостоверяющим личность, и они получат все необходимые лекарства. Не нужны будут ни бумажные рецепты, ни книжки для компенсируемых лекарств.

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