В Литве - самые масштабные военные маневры "Удар молнии"

По словам руководителя учений "Удар молнии", начальника Сводного штаба Литовской армии генерал-майора Виталиюса Вайкшнораса, в них будет задействовано более 3000 военнослужащих, 200 полицейских и 200 представителей других ведомств. Кроме того, в процессе их проведения планируется привлечь ещё 2000 резервистов со всей Литвы.
"Планируем моделировать различные действия: это будут неконвенциальные, т.е. на случай гибридной войны, действия, террористические выпады против муниципальных органов. (...) Неизвестные группировки попытаются вызвать беспорядки, бунты, занимать муниципальные здания", - сообщил генерал.
Самые активные действия маневров начнутся 2 мая, на улицах городов их можно будет наблюдать до 6 мая.