В Литве растет число расследований, связанных с игрой "Синий кит"

Прокуратура распространила указание, что во всех случаях, когда поступают сообщения о группах, которые, возможно, пропагандируют самоубийство, проводить расследование по статье УК "побуждение к самоубийству или доведение до самоубийства".

Упомянутая игра распространяется в интернете, в основном через социальные сети. Прокуроры расследуют вероятные связи между пострадавшими в электронном пространстве.

Прокуратура обращает внимание на то, что призыв к самоубийству - это не только, когда наблюдается призыв к самоубийству, но и когда есть инициатор идеи самоубийства или помощник в этом деле. Также отмечается, что согласие несовершеннолетнего стать членом подобной группы не может препятствовать началу расследования или способствовать его прекращению.

Представители полиции сказали BNS, что доказать такое преступление непросто, тем более, что координаторы игры утверждают, что не преследовали цель доведения людей до самоубийства. Заведующая Расейнского отдела службы защиты детей Регина Клевинскене неделю назад в парламенте сказала, что получила из полиции сообщение о прекращении расследования, связанного с этой игрой.

"Сообщается, что самоубийство - не преступление, покушение на убийство - также не является преступлением. Преступление - это доведение до самоубийства", – сказала специалист.

Виртуальная игра "Синий кит" пришла в Литву из России. Она распространяется через социальные сети, люди создают закрытые группы, страницы. Каждый предоставляет куратору личную информацию, рассказывает о своих страхах и через некоторое время получает задания, обычно инструкции к выполнению опасных для жизни действий.