В Литве рады: ООН сняла со стран Балтии этикетку "восточных европейцев"

Документ, которым делятся пользователи соцсетей, был опубликован 26 сентября 2016 года.

К классификации "востока" согласно ООН причислены Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдова, Румыния, Россия, Словакия и Украина.

В то же время в число стран Северной Европы попали всех страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) вместе с Данией, Финляндией, Исландией, Ирландией, Норвегией, Швецией, Великобританией.

Читатели DELFI замечают, что ООН никогда и не причисляла Литву к странам Восточной Европы.

Уже в 1992 году в документах Литва значилась в группе стран Северной Европы.

Жители Литвы заметили эту запись ООН и начали составлять на эту тему коллажи.

Вот интерпретации Юстинаса Якштониса: