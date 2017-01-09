В Литве рады: ООН сняла со стран Балтии этикетку "восточных европейцев"

Пользователи социальной сети Facebook делятся опубликованными Организацией объединенных наций данными, где Литва отнесена не к Восточной Европе (англ. Eastern Europe), а к странам Северной Европы (англ. Northern Europe).
Документ, которым делятся пользователи соцсетей, был опубликован 26 сентября 2016 года.
К классификации "востока" согласно ООН причислены Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдова, Румыния, Россия, Словакия и Украина.
В то же время в число стран Северной Европы попали всех страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) вместе с Данией, Финляндией, Исландией, Ирландией, Норвегией, Швецией, Великобританией.
Читатели DELFI замечают, что ООН никогда и не причисляла Литву к странам Восточной Европы.
Уже в 1992 году в документах Литва значилась в группе стран Северной Европы.
Жители Литвы заметили эту запись ООН и начали составлять на эту тему коллажи.
Вот интерпретации Юстинаса Якштониса: