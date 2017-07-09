В Литве проживают четверо сотрудничавших с литовскими военными афганцев

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BNS
воскресенье, 9 июля 2017 г. 13:25
В данный момент в Литве проживают четверо афганцев, работавших с литовскими военными в Афганистане. Один из них еще не получил убежища, информировал BNS Объединенный штаб литовской армии.
Abdul Basir Yoususi
© DELFI / Domantas Pipas

Первый житель этой страны, Абдул Басир Юсуф, прибыл в Литву в апреле прошлого года. Он был перемещен в Литву после того, как в социальной сети Youtube публично попросил убежища, когда находился в лагере для беженцев в Греции. В опубликованной записи А.Б.Юсуф уверял, что любит Литву и хочет в ней жить.

Нескольким позже в Литву прибыла и его семья. После получения убежища в Литве А.Б.Юсуфом, в страну начали прибывать и другие работавшие с литовскими военными афганцы.

Из провинции Гор в Литву приехал также Шах Мохаммад Шахабас, а из Кандагара - Омера Барак. Департамент миграции выдал им вид на жительство в Литве.

В начале апреля в Литву из провинции Гор прибыл Осмам Мохаммад Якубис. Он в данный момент ожидает решения по поводу убежища.

Представители Объединенного штаба армии утверждали BNS, что подтвердили Департаменту миграции, что все четыре упомянутых лица работали с литовскими военными в Афганистане.

"У нас есть база данных и в ней мы видим, что они действительно работали для нас", - сказал главный специалист правления по сотрудничеству военных с гражданским населением Эугениюс Вайцекаускас.

Литва руководила группой по восстановлению провинции Гор в течение восьми лет с 2015 года. В данный момент в Афганистане находятся порядка 20 литовских военных, которые принимают участие в невоенной миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support Mission).

BNS
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В Литве проживают четверо сотрудничавших с литовскими военными афганцев (10)

Abdul Basir Yoususi
В данный момент в Литве проживают четверо афганцев, работавших с литовскими военными в Афганистане. Один из них еще не получил убежища, информировал BNS Объединенный штаб литовской армии.

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