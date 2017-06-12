В Литве пройдут военные учения "Железный Волк 2017"

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BNS
понедельник, 12 июня 2017 г. 09:49
В понедельник одновременно на полигонах Литовской армии в Пабраде и Рукле состоится торжественная церемония открытия крупнейших в этом году международных военных учений "Железный Волк 2017".
„Geležinio vilko“ pratybos
© KAM

В ходе учений будет оцениваться взаимодействие сил передового батальона НАТО в Литве и готовность к выполнению различного типа задач вместе с партнёрами, сообщает Минобороны страны.

В этой части упражнения будут задействованы около 2000 военнослужащих из Германии, Норвегии, Бельгии, Великобритании, Нидерландах, США и литовского артиллерийского батальона. Операции будет обеспечивать штаб механизированной пехотной бригады "Железный волк".

На полигоне в Рукле в настоящее время дислоцирована полностью сформированная боевая группа под командованием Германии, своих военнослужащих выделили Бельгия, Голландия и Норвегия, а в июле прибудут и бойцы Люксембурга.

В Южной, Центральной и Восточной Литве в учениях примут участие примерно 5,3 тыс. военнослужащих из Литвы и девяти других стран НАТО. Кроме боевой группы НАТО в Литве примут участие в тренировках бойцы из Великобритании, США, Польши и Португалии.

Кроме того, в них впервые примут участие штабы механизированной пехотной бригады "Железный Волк" (Gelezinis Vilkas) и мотопехотной бригады "Жемайтия" (Zemaitija).

Военные учения "Железный Волк 2017", которые пройдут в Литве в период с 12 по 23 июня, являются частью проводимых в Польше учений "Saber Strike" (Удар меча). Эти учения планирует и организует ставка Сухопутных сил США в Европе.

BNS
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В Литве пройдут военные учения "Железный Волк 2017" (26)

„Geležinio vilko“ pratybos
В понедельник одновременно на полигонах Литовской армии в Пабраде и Рукле состоится торжественная церемония открытия крупнейших в этом году международных военных учений "Железный Волк 2017".
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