В Литве пройдут крупные учения НАТО Steadfast Cobalt

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 14 мая 2017 г. 13:47
21 мая - 2 июня в Литве пройдут ежегодные военные учения НАТО Steadfast Cobalt, ежегодные учения
Vyks svarbios NATO pratybos (asociatyvi nuotr.)
© Kariuomenės nuotr.

В них примут участие порядка 1000 солдат НАТО из более, чем 40 различных подразделения из 25 стран-членов альянса.

В ходе учений будут оцениваться навыки единиц связи НАТО по обеспечению обмена информацией и поддержанию связи между боевыми единицами сил быстрого реагирования НАТО, сообщается в сообщении для прессы.

Центр руководства и управления учениями вместе со всей инфраструктурой дислоцирован в находящемся в Панямуне егерском батальоне им.Витаутаса Великого. В ходе учений военные для выполнения заданий будут использовать различные высокотехнологичные средства связи.

Литовская армия и Каунасское самоуправление в ходе учения предоставляют помощь принимающей стороны.

Данные учения на территории Литвы пройдут уже второй раз, в 2014 году подобные учения прошли в военной школе им. генерала Стасиса Раштикиса в армейской школе в Каунасе. В прошлом году такие учения прошли в Румынии.

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Vyks svarbios NATO pratybos (asociatyvi nuotr.)
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