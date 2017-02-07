В Литве пройдет официальная встреча батальона НАТО

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BNS
вторник, 7 февраля 2017 г. 09:20
Президент Литвы Даля Грибаускайте вместе с министрами обороны Литвы и Германии во вторник прибудут в Руклу для приветствия бойцов батальона НАТО.
Ursula von der Leyen
© AFP/Scanpix

В официальной церемонии примут участие также офицеры ставок НАТО, Литвы и Германии.

В расположении учебного полка Великого гетмана Литовского Йонуша Радвилы будет организовано построение военнослужащих батальона НАТО из Германии, Бельгии и Нидерландов. Представители Литовской армии проинформировали BNS о том, что к настоящему времени в Литву прибыло 130 немецких военнослужащих из планируемых 450.

Возглавляемый Германией батальон будет одной из таких воинских единиц на восточной окраине НАТО. Другие батальоны будут дислоцированы в Польше, Латвии и Эстонии.

В дислоцированном в Литве батальоне в течение 2017–2018 гг. будут служить военнослужащие Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции.

НАТО утверждает, что дислоцирует эти силы в связи с интервенцией российской агрессией в Украине и с обострением ситуации в сфере обороны. Москва отрицает наличие каких-либо территориальных притязаний в странах Балтии и заявляет, что силы НАТО создают угрозу безопасности России.

В рамках отдельной миссии в Литве в этом году будет дислоцировано и несколько сот военнослужащих США.

BNS
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