В Литве проходят муниципальные и парламентские выборы

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ELTA
воскресенье, 7 мая 2017 г. 15:28
В мэриях Йонавского и Шакяйского районов выбирают мэров, а в Аникщяйско-Паневежском округе выбирают депутата. Во втором туре выборов 7 мая по данным на 14 ч. проголосовали 11,78% избирателей.
© DELFI / Domantas Pipas

В Йонавском районе, по данным Главизбиркома (ГИК) на 14 ч., проголосовали 9,29%, в Шакяйском районе – 16,64%, в Аникщяйско-Паневежском округе – 10,62% избирателей.

7 мая проходит второй тур выборов. На мандат депутатов претендуют представитель Литовского союза крестьян и зеленых Антанас Баура и представитель Литовской партии центра Криступас Кривицкас.

На пост мэра Шакяйского района претендуют консерватор Эдгарас Пилипайтис и центрист Видас Цикана, а Йонавского района – социал-демократ Эугениюс Сабутис и либерал Ремигиюс Осаускас.

В Шякяйском районе пост мэра освободился, когда ушел Юозас Берташюс, которого подозревали в коррупции, в Йонавском районе не стало мэра, поскольку Миндаугас Синкявичюс стал министром экономики.

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