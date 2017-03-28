В Литве прогнозируют значительное потепление

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ru.DELFI.lt
вторник, 28 марта 2017 г. 16:50
В первые выходные апреля воздух прогреется до 20 градусов, сказала DELFI старший синоптик Литовской гидрометеорологической службы Алва Нагелите.
Žydi nuodingas mūsų miškų augalas – paprastasis žalčialunkis
© © Romualdo Barausko nuotr.

Правда, собеседница предупредила, что до выходных еще придется потерпеть, поскольку в середине недели погода будет малоприятной.

"Перед выходными практически вернется зима. В среду похолодает, в ночь на четверг будет 4-5 градусов ниже нуля. В пятницу грядут перемены, но, поскольку устоится холодный воздух, ожидаются осадки. Температура составит 6-7 градусов, только на юго-западе будет 10-12 градусов", – сказала Нагелите.

Осадки ожидаются уже в среду вечером, более обильные осадки ожидаются в пятницу.

"Снег, мокрый снег, вероятно, пройдут в северо-восточной части страны. На западе скорее всего будет тепло и дождь", – сказала синоптик.

По ее словам, значительно потеплеет с субботы. Днем будет солнечно, в субботу воздух прогреется до 15-18 градусов.

"В воскресенье, вероятно, на юге и юго-востоке Литвы будет 19-20 градусов тепла. В другой части страны - 16-18 градусов", – сказала синоптик.

Однако уже в воскресенье вечером станет прохладнее, в понедельник днем будет 10-12 градусов тепла.

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