В Литве прогнозируется жара, гроза, шквал

В Литву приходит жаркая погода, в четверг возможен шквальный ветер, предупреждает Гидрометеослужба страны.

В четверг ночью ожидается облачная с прояснениями погода, по всей стране прогнозируются дожди, местами сильные, с грозами. Ветер восточный, юго-восточный, 7–12м/сек. Минимальная температура - 12-17 градусов.

Днём ожидается душная и грозовая погода - во многих местах проливные дожди с грозой, местами сильные. Кое-где выпадет град, поднимется шквальный ветер с порывами до 15–20 м/сек, кое-где даже до 25 м/сек. Максимальная температура - 27–32 градуса.

В пятницу ночью грозовая погода сохранится: ожидаются кратковременные проливные дожди с грозой, местами сильные, со шквалом. Ветер южной направленности, 7–12 м/сек, порывы шквала до 25 м/сек. Температура - 16-21 градус.

Днём в пятницу - кратковременные дожди, местами с грозой. Порывы юго-западного ветра на взморье - до 15-17 м/сек, воздух прогреется до 21-26 градусов.

На выходных погода также будет дождливой, но тёплой. В субботу ветер стихнет, но в воскресенье опять усилится.