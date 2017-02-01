В Литве приземлились самолеты с германскими военными батальона НАТО

Они прилетели на двух военных самолетах. Позже военные отравятся в Руклу.

Ранее планировалось прислать в Литву в среду 140 германских военнослужащих, однако их прилетело меньше, сказал BNS представитель Механизированной пехотной бригады Gelezinis Vilkas, капитан Вайдас Жёгас.

В аэропорту германских военных встретил прибывший на прошлой неделе в Литву командир батальона из Германии Кристоп Хубер.

1 - 10 февраля в Литву должно прибыть около 450 германских военнослужащих с танками, боевыми машинами пехоты и другой техникой.

Международный батальон будет полностью сформирован к июню. В него войдет более тысячи военных из нескольких государств-членов НАТО.