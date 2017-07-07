В Литве при подрыве взрывного устройства ранения получил призывник

По данным министерства, несчастный случай произошел примерно в 6.45 час., когда рядовой военнослужащий обязательной начальной военной службы А. В.подорвал неустановленное устройство.

Инцидент произошеел в месте для курения на территории учебного полка, у призывника повреждены три пальца правой руки.

Ему оказана первая медицинская помощь, вызвана скорая помощь, раненый доставлен в Каунасскую клинику. Угрозы для жизни солдата нет.

В связи с инцидентом начата служебная проверка.

Службу в рядах ВС Литвы раненый призывник начал 10 октября 2016 года.