В Литве при подрыве взрывного устройства ранения получил призывник

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BNS
пятница, 7 июля 2017 г. 11:25
В пятницу утром в Механизированном пехотном батальоне им. князя Вайдотаса Вооруженных сил (ВС) Литвы при подрыве устройства неясного происхождения получил ранения солдат срочной службы, сообщило Минобороны.
© DELFI / Ainis Gurevičius

По данным министерства, несчастный случай произошел примерно в 6.45 час., когда рядовой военнослужащий обязательной начальной военной службы А. В.подорвал неустановленное устройство.

Инцидент произошеел в месте для курения на территории учебного полка, у призывника повреждены три пальца правой руки.

Ему оказана первая медицинская помощь, вызвана скорая помощь, раненый доставлен в Каунасскую клинику. Угрозы для жизни солдата нет.

В связи с инцидентом начата служебная проверка.

Службу в рядах ВС Литвы раненый призывник начал 10 октября 2016 года.

BNS
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