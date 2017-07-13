В Литве предлагают бесплатное развлечение: детективом может стать каждый

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ru.DELFI.lt
четверг, 13 июля 2017 г. 08:42
"Мы каждый день проходим мимо разных зданий, мест, но не знаем, какую историю они скрывают. Приложение "Будь детективом!" (Būk detektyvas!) не только побудит найти спрятанное, решить головоломки, больше узнать об истории города, но и больше ходить", – представил свой новейший труд создатель передачи "Исторические детективы" на LRT историк Виргиниюс Савукинас.
Vilnius
© DELFI / Domantas Pipas

Идея приложения – связать разные места с историческими событиями.

"Гендиректор LRT Аудрюс Сяурусявичюс говорил о том, что нужны инновации, новые технологии, надо думать, как представить историю не только по телевизору или в в виде текста, но и при помощи новейших технологий, т.е. мобильных телефонов.

Так появилась идея помочь путешественникам больше узнать о том, что находится вокруг них, побудить их решать исторические задачи и помочь увидеть, как выглядело конкретное место 100 или 80 лет назад", – рассказал Савукинас.

По его словам, другая рубрика "Найди и фотографируй" покажет старые фотографии мест, находящихся рядом с вами. "Если вы со смартфоном придете в это место, сможете сделать фото и посмотреть, как это место выглядело прежде", – продолжил он.

Рубрика "Маршруты" (Мaršrutai) – это поездки по Литве. Пользователи приложения не только смогут проехаться по разработанным историками маршрутам, но и сами смогут их разрабатывать.

"Мы предлагаем любителям истории, работникам центров туристической информации воспользоваться этой возможностью и создавать маршруты, сохранять старые фотографии городков. Путешественники смогут увидеть, как город выглядел прежде", – заметил Савукинас.

По его словам, содержание приложения было создано на основе передачи на LRT "Исторические детективы": загадки истории появились в виде лозунгов, маршрутов и фотографий. Бесплатное приложение разработано для оперативных систем Android и iOS.

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