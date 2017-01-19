В Литве православные верующие отмечают праздник Крещения Господня

Сегодня, 19 января, православные верующие отмечают праздник Крещения Господня, в память о крещении Иисуса Христа в водах Иордана освящается вода и верующие окунаются в ледяные купели - иордани.

Как сообщается на сайте Виленско-Литовской епархии в среду, 18 января, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), митрополит Виленский и Литовский Иннокентий совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды в виленском Свято-Духовом соборе в сослужении соборного духовенства.

По окончании богослужения владыка Иннокентий поздравил верующих с наступающим праздником Крещения Господня.

Чин Великого освящения воды проводится в день, когда Православная Церковь отмечает один из главных праздников — Крещение Господне (иначе он называется Богоявлением, потому что при Крещении Господа Иисуса Христа в реке Иордан людям были явлены все Три Лица Святой Троицы).

В основе празднования этого дня лежит событие, произошедшее много веков назад, когда Господь Иисус Христос принял Крещение на реке Иордан.

Чин Великого освящения воды совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, в прудах и колодцах. Вода, освященная таким образом, приобретает особые качества и называется "великая агиасма", то есть, святыня. Верующие хранят святую воду в течение всего года, освящая ею свои жилища и употребляя с молитвой натощак, ибо, как утверждают, она благоприятно воздействует на душу и тело человека.

По традиции после освящения воды в храмах православные выходили крестным ходом и на освящение воды в водоемах.

Сегодня днем вблизи Вильнюса на озере Шилос по традиции верующие соберутся на чин освящения воды и смогут испытать свою выдержку, окунувшись в студеную воду иордани.

Однако уже вчера вечером на Зеленых озерах собрались желающие погрузиться в ледяную воду. Всего, по словам очевидцев, пришло около 300 человек. Большей частью - зрители, однако многие не испугались мороза и погрузились в морозную пучину озера.

Судя по фотографиям DELFI, дух у этих людей от ледяной воды захватывало как следует.