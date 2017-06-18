В Литве появилось первое здание-растение

Благодаря озелененному фасаду объект прекрасно вписывается в ландшафт. В обновленном здании администрации и лаборатории будут проводить разнообразные научные исследования. Здание смогут посещать и любопытные посетители парка – на крыше здания оборудована смотровая площадка с зеленым оазисом. Эксклюзивное творение, вне всякого сомнения, станет центром притяжения.
Осуществила идею архитекторов компания Rekreacinė statyba и работники ботанического сада – стены здания озеленили вертикальными зеленными колоннами. Аналогов этой конструкции в Литве нет.
Перед работниками сада стоит непростая задача - поддерживать здание-растение в отличном зеленом состоянии не только во время открытия, но и все время. А это непросто - ведь осень и зиму переживут не все растения.