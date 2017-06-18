В Литве появилось первое здание-растение

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 18 июня 2017 г. 12:32
В Ботаническом саду ВУ в Кайренай открыто зеленое здание необычной конструкции, реновация которого длилась три года, пишет журнал Structum.
© Bendrovės archyvas

Благодаря озелененному фасаду объект прекрасно вписывается в ландшафт. В обновленном здании администрации и лаборатории будут проводить разнообразные научные исследования. Здание смогут посещать и любопытные посетители парка – на крыше здания оборудована смотровая площадка с зеленым оазисом. Эксклюзивное творение, вне всякого сомнения, станет центром притяжения.

Осуществила идею архитекторов компания Rekreacinė statyba и работники ботанического сада – стены здания озеленили вертикальными зеленными колоннами. Аналогов этой конструкции в Литве нет.

Перед работниками сада стоит непростая задача - поддерживать здание-растение в отличном зеленом состоянии не только во время открытия, но и все время. А это непросто - ведь осень и зиму переживут не все растения.

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