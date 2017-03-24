В Литве по-прежнему сокращают численность бакланов

Сразу за Юодкранте, если ехать в сторону Ниды, есть гора Цапель - ее так назвали, поскольку рядом размещается место гнездования бакланов (Phalacrocorax carbo) и цапель. Это одна из самых больших колоний этих птиц во всей Европе, однако каждую весну возобновляются дискуссии о том, какой вред бакланы наносят природе и человеку.

О бакланах говорят в последнее время не только в Литве, но и в других странах Европы. Директива ЕС запрещает охоту на этих птиц, а регулировать их численность можно, лишь получив специальное разрешение, его выдают на основе различных исследований. Литовское содружество орнитологов замечает, что такие исследования в Литве не проводились, а Министерство охраны окружающей среды считает, что необходимо регулировать численность бакланов.

Согласно письменным источникам, бакланы жили на косе уже в начале XVIII в.

С середины XIX в. власти Пруссии (потом Германии) на основе рекомендаций лесников и жалоб рыбаков выдали разрешение на уничтожение колонии бакланов в Юодкранте. В то же время их уничтожали и в других странах Европы. Бакланы остались лишь в России. Вернулись птицы в Юодкранте только через 100 лет. В 1985 г. их колония образовалась недалеко от Электренай, а в 1991 г. в Юодкранте.

Однако радость в связи с их возвращением, скоро сменилась жалобами. Из-за их экскрементов, содержащих большое количество аммиака и фосфора быстро образуется сухостой, кроме того, они загрязняют воду.

Мало того, бакланы питаются рыбой, поэтому рыбаки жалуются, что из-за них в заливе стало меньше рыбы.

В Литве численность бакланов регулируют уже 12 лет. В этом году меры регулирования остаются теми же: это охота (с 2005 г. убито 10 000 птиц), отпугивание шумовыми эффектами (так добиваются охлаждения 20-55% кладок, в результате с 2007 г. не вылупилось 32 000 птиц).

На данный момент из-за гнездования бакланов в Юодкранте погибли крепкие деревья соснового бора на 8 га. Лесники пытаются восстановить лес.

Орнитологи согласны только с ограничением численности бакланов в Юодкранте.

Взятые в Литве на вооружение способы ограничения численности бакланов - это отпугивание при помощи петард и покрытие яиц специальным составом, способствующим охлаждению яиц. Поскольку колонию пополняют только птицы, которые вылупились в этом месте, это способствует сокращению численности бакланов и не дает колонии разрастаться.

Охота не считается действенным методом сокращения численности популяции этих птиц.