В Литве планируют выдавать беременным "материнские пакеты", как в Финлянции

Все новорожденные – равны. У них есть право начинать свою жизнь в одинаковых условиях, об этом постоянно думала Расуоле Яснаускене, пишет lrt.lt. Вскоре родилась инициатива "Гнездо для новорожденного".

Коробка, в которой младенец может спать, матрац для новорожденного, простыни, одежда и другие вещи, в которых нуждается новорожденный и его мама в Финляндии уже давно бесплатно выдается все роженицам. В Литве пока было бы большим достижением, если бы такой пакет выдавали каждой семье из группы социального риска.

Яснаускене рассказала, что эта идея у нее родилась, когда появился первый внук. Когда он родился, она с мужем не знала, что же подарить внуку. Услышав у том, что Финляндии каждой семье дарят коробку для новорожденных, Яснаускасы купили ее в Финляндии по интернету.

"Сын и его жена были очень рады. Тогда появилась идея: почему таких пакетов нет в Литве?" – сказала Яснаускене.

Она стала искать, кто бы мог произвести коробку/кроватку, матрац, простыни и другие необходимые вещи в Литве. Когда ей удалось укомплектовать эту коробку, она отправилась в Соцмин. Там женщина узнала, что деньгами, на которые можно было бы покупать такие "пакеты", располагают мэрии. Яснаускене отправилась в поход по мэриям. Предложение заинтересовало мэрию Мариямполе, которая приобрела 15 таких коробок для новорожденных, или материнских пакетов.

Видя, что мэрии вряд ли могут позволить себе купить такую коробку каждому новорожденному из семей социального риска, Яснаускене предложила решение: "одна за одну". Это значит, что если кто-то покупает одну такую коробку, то вторая бесплатно будет передана малоимущей семье. Такая подарочная коробка стоит 320 евро.

Одной из первых "Гнездо для новорожденного" купила Анжелика Янкаускене, которая сказала, что в первые месяцы после родов коробка пришлась очень кстати.

"Может дедушки-бабушки захотят подарить своим детям или компании работницам, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком? Я верю, что это возможность для каждого из нас. Мы открыли сайт, на котором люди могут купить такое "гнездо" и кому-то его подарить", – сказала Яснаускене.

Основной пакет для социально поддерживаемой семьи стоит 75 евро. В него входит сама коробка, матрац, две простыни.