"Планируется покупать услуги по ретрансляции трех польских каналов в юго-восточной части Литвы. На это выделено финансирование в размере 350 тыс. евро на 2018 год", - сказала BNS представитель министра транспорта Витауте Шмайжите.
По ее словам, министерство еще на этой неделе планирует обнародовать техническую специфику закупки. Саму закупку предполагается объявить в конце сентября, а заключить договор с победителем конкурса - в конце декабря.
Ретрансляция польских каналов в Литве начнется с 1 февраля.
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