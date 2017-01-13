В Литве памятная дата - День защитников свободы

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ELTA
пятница, 13 января 2017 г. 08:39
13 января в Литве - День защитников свободы и 26-ая годовщина трагических событий 1991 года.
Sausio 13-osios memorialo iškilmingas atidarymas ir atminimo laužų uždegimas
© DELFI / Karolina Pansevič

13 января утром жителей Литвы приглашают принять участие в гражданской акции "Память жива, поскольку свидетельствует" и зажечь в госучреждениях, школах на подоконниках свечи.

В Вильнюсе на площади Независимости возложат цветы к памятнику 11 марта "Весть".

Память защитников свободы почтут на торжественном заседании в парламентском актовом зале 11 марта.

Во время заседания состоится вручение Премий свободы. В 2016 году эти премии получат экс-президент Валдас Адамкус и председатель Верховного совета-Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис.

В полдень на площади Независимости состоится церемония поднятия флага.

После этого память жертв 13 января почтут на Антакальнисском кладбище.

Добровольцы Литовской армии почтут память защитников свободы на кладбищах Алитуса, Каунаса, Кедайняй, Мариямполе, Рокишкиса, Вильнюса.

После обеда в Конституционном зале парламента руководство Сейма и члены правительства встретятся с родственниками погибших и пострадавших от советской агрессии в 1991 году.

Во второй половине дня в Кафедральном соборе состоится служба.

13 января общество может увидеть парламентскую галерею Защитников свободы и Витража и мемориал 13 января.

В часы открытых дверей можно увидеть выставки, посвященные Дню защитников свободы, лауреатам Премии свободы, фотовыставки "Защита свободы в Литве в января 1991 г" и "Защита свободы в 1990-1991 гг".

День защитников свободы также будет отмечен днем открытых дверей и программой в Музее жертв геноцида и Тускуленском парке скорби.

Пытаясь свергнуть законно избранную и объявившую восстановление независимости Литвы власть, советская армия в ночь на 13 января 1991 года в Вильнюсе заняла телебашню и здание Комитета радио и телевидения. Советская армия тогда не решилась штурмовать здание Верховного Совета, которое защищали десятки тысяч граждан. Но у телебашни не удалось избежать жертв – когда десантники начали передвигаться на военной технике и стрелять в безоружных людей, погибли 14 и пострадали более тысячи защитников свободы.

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