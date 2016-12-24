24 декабря в Литве отмечают католический Сочельник.

Католический сочельник (Св. Кучес) - день накануне праздника Рождества Христова.

Как всегда, в этот день в Вифлееме, где по преданию родился Иисус Христос, проходит торжественное шествие, а в полночь в храме Рождества начинается месса. Самая торжественная рождественская служба проходит в Ватикане.

По традиции, во время ужина в сочельник присутствующие обмениваются облатками. Это пластинки пресного хлеба с фигурным рисунком. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Облатки символизируют тело Христа.

Согласно католическим традициям в Сочельник едят 12 блюд, по числу месяцев в году или по числу апостолов, в основном из рыбы и овощей, поскольку до наступления Рождества еще соблюдается пост.

Одно из главных блюд праздничного стола литовцев в Сочельник - кучукасы - в язычестве являлось подношением духам усопших. Сегодня им заканчивают праздничную трапезу.