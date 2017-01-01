В Литве отмечают День флага

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BNS
воскресенье, 1 января 2017 г. 14:26
В первый день Нового года в Литве по традиции отмечают День флага.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В этом году церемония состоится не на горе Гедиминаса, как это было прежде, а на Кафедральной площади.

Из-за работ по укреплению склонов гора Гедиминаса закрыта для посетителей, поэтому триколор на башню доставят лишь несколько военных Роты почетного караула.

Перед тем как на башне взовьется новый флаг, военные снимут флаг 2016 года.

По традиции спущенный флаг передадут одной из литовских школ, которая отличилась в воспитании гражданственности. Флаг 2016 г. подарят гимназии им. Владаса Путвиса-Путвинскиса в Шаукенай (Кельмеский район) - она активно участвовала в конкурсах, которые проводили Минобороны и Министерство науки и образования.

Традиция поднятия флага на башне связана с тем, что отряд защищавших Вильнюс добровольцев под командованием военного коменданта Казиса Шкирпы поднял флаг на башне 1 января 1919 года.

BNS
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