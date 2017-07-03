В Литве обсудили новые вызовы для журналистов и СМИ

В мероприятии приняли участие известные эксперты в области литовских и зарубежных средств массовой информации, журналисты, дипломаты, политики, ученые и представители гражданского общества.

Обсуждались новые вызовы, с которыми сталкиваются журналисты в наши дни: пропаганда, распространение ненависти в интернет-СМИ, ограничения в социальных медиа, защита источников информации, безопасность.

"Мы в Литве отмечаем особый день, 7 мая, который связан со 100-летней историей, когда наша страна получила возможность говорить на своем языке, - мы отмечаем День возрождения печати, языка и книги. Этот день особый, потому что свободу слова мы в целом можем связать с моментом создания государства. Мы прекрасно знаем, что значит утратить возможность говорить на литовском языке. И советские времена были очень сложным периодом, потому что мы знаем, сколько наших коллег, которые работали в подпольной прессе, пострадали из-за краткой, но очень ясной ясной мысли. Сколько из них сидели в тюрьмах, сколько сослали, и это напрямую было связано со свободой слова, даже еще не с журналистикой, до журналистики было еще очень далеко", - сказал в своем приветственном слове руководитель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс.

Он подчеркнул, что сейчас, когда в Литве пресса обладает достаточным уровнем свободы, чаще приходится говорить о социально-экономической защищенности журналистов.

В конце апреля организация "Репортёры без границ" в традиционном Рейтинге свободы СМИ в странах мира поместила Литву на 36-ю позицию, правда, на ступеньку ниже, чем прежде. Эксперты утверждают, что риск вызывает слабые экономические возможности литовских СМИ и интересы крупного бизнеса.

"В настоящее время средства массовой информации сталкиваются с рядом вызовов, например, из нее хотят сделать оружие. Ранее во время войны использовалась артиллерия, в настоящее время применяется «промывание мозгов», которое очень эффективно и активно используется в конфликтах", - на конференции перечислил угрозы министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Министр также отметил, что журналисты из-за своей профессиональной деятельности подвергаются насилию, преследованию и политическому давлению, их незаконно задерживаются, с ними расправляются.

В отчете Международного института безопасности журналистов говорится, что в 2016 году в мире погибло 115 журналистов, 50 из которых расстреляли, 29 погибли в авиакатастрофах, еще 27 – при взрывах.

"Безопасность журналистов — это безопасность всего общества. В 2011 году по итогам Конференции ОБСЕ по вопросам безопасности журналистов в регионе ОБСЕ, которая проходила в Вильнюсе, было ясно сказано, что любое насилие против журналистов является прямой угрозой для свободы самовыражения. Поэтому безопасность журналиста — это не только безопасность его самого, но и государства, проблема его демократии и зрелости", - сказала министр культуры Литвы Лиана Руоките-Джонсон.

По ее словам, безопасность журналиста не ограничивается лишь физической безопасностью, здесь необходимо говорить и о независимости журналиста от влияния олигархов, давления, а иногда и прямого вмешательства со стороны властей. Безопасность журналиста также во многом определяется отношениями с правоохранительными и силовыми структурами.

"Литва в этом вопросе выучила несколько уроков. Один из недавних уроков — это то, что безопасность журналиста подразумевает и защиту его источника информации. В 2014 году Сейм принял поправки к закону, в которых ужесточил условия, когда журналист должен раскрыть свой источник информации", - добавила министр культуры.