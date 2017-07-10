В Литве обратились за экспертной помощью по поводу написания фамилий

Относительно законопроектов, которыми в Литве предлагается узаконить оригинальное написание имен и фамилий в документах, будут заказаны экспертные оценки.

"Группа членов Cейма обратилась за экспертной оценкой, собраны подписи более одной трети членов сейма, и правление обязано заказать экспертную оценку. Правление Cейма поручило комитету по праву и правопорядку подготовить спецификации конкурса, после чего канцелярия Сейма начнет конкурсные закупки", - сказала BNS первый вице-председатель Сейма Рима Башкене.

Группа парламентариев просит провести экспертизу относительно проекта, который разрешил бы записывать имена и фамилии буквами латинского алфавита на основной странице паспорта, другая группа парламентариев - относительно альтернативного проекта, который сделал бы возможной оригинальную запись имен и фамилий на дополнительной странице паспорта или на обратной стороне идентификационной карточки личности.

Правительство страны поддерживает либеральную версию, она позволила бы писать имена и фамилии нелитовскими буквами на основной странице паспорта, такую же позицию занимает и парламентский Комитет по правам человека.

Между тем комитет по иностранным делам предлагает разрешить запись имен и фамилий с использованием букв w, x, q на основной странице паспорта в трех случаях: когда один супруг берет фамилию другого супруга-иностранца, для записи имен и фамилий детей из смешанных семей и в случае получения иностранцами литовского гражданства, так что запись польскими буквами на основании фамилии предков была бы возможна только на дополнительной странице паспорта.

Действующие сейчас в Литве правовые акты предусматривают, что имена и фамилии в документах граждан Литвы записываются литовскими буквами.

В Сейм внесено два законопроекта о написании имен и фамилий в документах. Согласно одному из них, имя и фамилию гражданина Литвы можно записывать нелитовскими буквами на основной странице паспорта, если желающий этого гражданин представит источник, обосновывающий вариант нелитовской фамилии. Такую возможность получили бы и литовцы, взявшие после заключения брака фамилию супруга-иностранца.

Второй законопроект предусматривает, что имя и фамилия могут быть записаны нелитовскими буквами на дополнительной странице паспорта или на обратной стороне идентификационной карты личности.

Разрешения оригинальной записи имен и фамилий латинскими буквами добиваются поляки Литвы и варшавские политики. Сторонники оригинальной записи фамилий утверждают, что это будет важно и для гражданок Литвы, которые вышли замуж за иностранцев. Критики говорят, что это умалит конституционный статус государственного литовского языка и что могут возникнуть затруднения при прочтении нелитовских фамилий.