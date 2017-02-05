В Литве не разрешают хоронить плод, если ему меньше 22 недель

Рамунас Карбаускис и его последователи считают эмбрионы людьми, поэтому распорядились вечно хранить их в замороженном виде. Однако совсем иначе в Литве относятся к плоду, рожденному до 22 недели. В таком случае недоношенный плод даже не отдают родителям, его приравнивают отходам и уничтожают вместе с другими медицинскими отходами.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига намерен инициировать поправки к закону и разрешать хоронить плод, появившийся на свет до 22 недели.

По действующим сейчас законам, плод можно хоронить только после 22 недели. До 22 недели он приравнивается медицинским отходам и утилизируется вместе с ампутированными конечностями или использованными шприцами.

"Это бесчеловечно не отдать родителям плод, которому меньше 22 недель. Ни у кого не возникает сомнений, что это их ребенок, было бы понятно, если бы его отдали, чтобы родители могли похоронить его", – сказал DELFI профессор университета им. Витаутаса Великого священник Андрюс Нарбековас.

По словам пресс-секретаря министра Вериги Лины Шрюбене, министр знаком с этой ситуацией и обещает перемены.

"На самом деле жаль, что до сих пор действует такой порядок, и его не меняли много лет. Министр считает, что у родителей есть право похоронить своего младенца-плод, который появился на свет слишком рано - до 22 недели, сейчас законом это запрещается", - сказала она.

Между тем директор Вильнюсского родильного дома Корнелия Мачюлене сказала DELFI, что плод до 22 недели считается медицинским материалом, как, к примеру, плацента. Их ликвидацию регламентируют нормы гигиены и приказ министра здравоохранения.

"Поскольку у нас самих нет условий для осуществления кремации, мы покупаем такие услуги. В конкурсе побеждает компания, предлагающая наименьшую цену. Такая компания и отвечает за кремацию рожденных до 22 недели плодов", – сказала Мачюлене, отметив, что выкидыши чаще всего бывают на 16-17, а не 21-22 неделе.

"В случае выкидыша, плод со всем уважением кладут в коробку и кремируют", – сказала врач, которая к тому же отметила, что не было ни одного случая, когда родители хотели бы похоронить такой плод, обычно они даже не хотят видеть его.

"Если бы изменили законы и регламентировали процедуру похорон, то мы подчинились бы закону. Но все же надо ответить на ряд вопросов – какой глубины должна быть яма, можно ли хоронить на кладбище, как обстоят дела со свидетельством о смерти. Я все же не знаю, решит ли семья забирать для похорон плод на 12 неделе, который весит всего 63 грамма. Если будет возможность, можно предложить семье такой выбор", – сказала Мачюлене.

Нарбековас сказал, что если бы родители могли получить такой плод, Церковь похоронила бы его. Однако он отметил, что государство должно выдать в таком случае свидетельство о смерти и расценивать как умершего человека, а не как мусор или медицинские отходы.

Депутат Мантас Адоменас считает нынешний порядок советским мышлением, которое выражалось в том, что когда женщина приходила к гинекологу и констатировали беременность, первое, что ей предлагали - аборт. Это, по словам Адоменаса, отношение к беременности, как к проблеме, которую надо решить.