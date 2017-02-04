В Литве не хватает медсестер: узнав, какая ждет зарплата, люди эмигрируют

Нередко незаметное, но жизненно важное звено в медицине - ухаживающий персонал, медсестры. "Многих привлекают белые халаты, особая эйфория от ощущения участия в спасении людей, но за всем этим кроются долгие часы изнурительного труда, огромная ответственность", - сказала DELFI заместитель отдела медсестер Сантаришкской клиники Юрга Шуминене.

Все чаще говорят о том, что в литовских больницах не хватает ухаживающего персонала. Почему? Версий несколько и одна из них - эмиграция ради большей зарплаты за рубежом.

В Коллегии будущие санитары учатся 3,5 года на получение степени бакалавра. Можно получить эту профессию и в университете. Однако в любом случае работа ждет та же - уход за больными.

Шуминене признала, что в Сантаришкской клинике медсестер не хватает.

"В последнее время медсестер не хватает, поэтому я всегда приглашают их в нашу больницу, она лучшая в республике. Некоторые медсестры у нас очень квалифицированные. Им доверяют такие функции, которые прежде выполняли только врачи. Сейчас мы ищем медсестер для работы в операционных, реанимации и отделениях интенсивной терапии, в отделениях терапии", - отметила специалист.

На вопрос, почему ощущается нехватка, она не могла дать однозначный ответ.

"Почему их не хватает - не нахожу ответа. Нынешняя молодежь (большинство) хочет зарабатывать максимум, работая минимально, но такого нет нигде в мире. И у нас можно заработать, только надо хотеть, иметь цель и не охать. Ведь молодой мотивированная медсестра может совершенствоваться, предлагать способы решения проблем и улучшать свои возможности, кроме того, его всегда поддержит администрация", - сказала собеседница.

По ее словам, многие медсестры уезжают в Скандинавию.

"В Литве зарплаты такие, какие есть. Всегда всем хочется лучше и больше. Одни уезжают, а другие остаются здесь - это право выбора каждого. Сколько уехало - не знаю. Знаю только, что сейчас уезжающих стало намного меньше, по сравнению с кризисным периодом. Чаще всего уезжают в Скандинавские страны, в основном - в Норвегию", - сказала Шуминене.

Зарплаты врачей и медсестер можно узнать в интернете.

Вот несколько фактов: в третьем квартале 2016 г. зарплаты медсестер ("на бумаге"):

в Акмянском центре центра первичного присмотра за здоровьем – 449 евро

в ПУ Центр присмотра за здоровьем Электренской мэрии – 690 евро

ПУ Юрбаркская больница – 599 евро

ПУ Центр психического здоровья Кельмесского района – 382 евро

ПУ Поликлиника мэрии Паневежского района – 547 евро.

Правда, есть лечебные учреждения, где санитарам платят больше, чем в остальной части Литвы. К примеру, в Алитусе - 1032 евро, в Кайшядорисе – 1034 евро.