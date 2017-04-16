В Литве наступила снежная Пасха

Погода в самый праздничный день весны не порадует. Одеваться надо тепло. Кроме того, ожидаются осадки.

На пасху погода будет очень неприятной: в первой половине дня ожидаются осадки - дождь и мокрый снег. Будет дуть сильный северный или северо-западный ветер. Во второй половине дня в большинстве районов облака рассеются.

В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью и утром ожидаются осадки, на смену дождю придет снег и наоборот. Температура составит 2–3 градуса тепла. Днем облака понемногу рассеются, но дождь возможен. Воздух прогреется до 6 градусов тепла.

В Шяуляй в первой половине дня будет –2 градуса, снег. Днем облачность снизится, будет 4–5 градусов тепла. На взморье ночью и утром ожидаются смешанные осадки, будет около 0. Днем небольшой дождь, будет около 4 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели осадков станет меньше, облака рассеются.

Ночи будут холодными: температура будет ниже нуля. Днем будет облачно, возможны дожди. С середины недели потеплеет.