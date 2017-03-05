В Литве намерены оборудовать сирены в связи с Островецкой АЭС

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BNS
воскресенье, 5 марта 2017 г. 12:32
Департамент пожарной безопасности и спасения (ДПБС) намерен оборудовать на юго-востоке Литвы предупредительные сирены, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на Островецкой АЭС в Беларуси.
Astravyets Nuclear Power Plant
© Reuters / Scanpix

Сирены собираются установить в Вильнюсе и Вильнюсском районе, Ширвинтском и Шальчининкском районах, всего - в 150 местах, которые находятся от АЭС примерно в 50-ти километрах. Установка сирен включена в план действий программы правительства.

Заместитель директора ДПБС Юрис Таргонскас утверждает, что сирены обойдутся в сумму до трех миллионов евро.

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"Когда еще работала Игналинская атомная станция, у нас также вокруг была внедрена система предупреждения. Поскольку АЭС будет находиться недалеко от границы, зона воздействия будет на нашей территории, мы готовимся предупредить жителей", - говорил он BNS.

По его словам, на проектировку в самом департаменте имеется 60 000 евро из внутренних резервов. Как работы будут проходить далее, по его словам, будет зависеть от воли политиков по выделению средств.

Он подчеркивает, что жителей будут предупреждать как в связи с радиоактивной опасностью, так и в других случаях обычных происшествий.

Сирены будут интегрированы в общую систему предупреждения, информирующую жителей телефонными сообщениями, если нужно - и через национальный транслятор.

Департамент надеется, что сирены будут оборудованы до открытия Островецкой АЭС.

"Средства на обновление сирен в Литве мы просим уже несколько лет. Поскольку это проект по всей Литве дорогой, то мы, зная ситуацию с Островцом, отделили от общего проекта отдельную часть из нескольких самоуправлений, которые охватывает Островецкая зона", - пояснил он.

Правительство Литвы утверждает, что Островецкая АЭС, которая строится в 50-ти км от Вильнюса, возводится не в соответствии со стандартами безопасности. Минск эти упреки отвергает.

BNS
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