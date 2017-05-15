В Литве налогами обложат пособия по безработице

В одной руке - пряник, в другой – кнут, пишет Naujienos.lt.

Такое с 1 июля ждет безработных в Литве - будут повышены пособия по безработице, зато эти доходы будут облагать налогами.

Парламент решил привести в порядок налоги, которые платят жители, и начал эту благородную миссию с самых бедных – безработных. С 1 июля пособие по безработице будет облагаться подоходным налогом (ПН).

По ныне действующему закону налогами не облагаются пособия, которые платит государство из бюджета "Содры" и мэрий, за исключением пособия по болезни, материнству и уходу за ребенком.

"Я знаю о решении парламента обложить налогами пособие по безработице. Если на Бирже труда стоит человек, который не хочет работать, таких не жалко. Но когда попадаешь туда со стажем 30 лет из-за проблем со здоровьем – очень печально", - сказала жительница Паневежиса Альбина, которая 37 лет отработала в мясоперерабатывающем цехе.

На биржу она пришла в январе этого года, когда из-за проблем со здоровьем больше не могла работать на прежнем месте. Сейчас она получает пособие чуть больше 200 евро.

"Эти выплаты связаны с трудовыми отношениями. Их по действующим правилом облагают 15% подоходным налогом", – сказала представитель Соцмина Лаура Аудините.

Но власти успокаивают – безработные будут получать пособие на 40% больше, чем сейчас и не в течение 6, а в течение 9 месяцев.

"Пособие по-прежнему будет состоять из двух частей: постоянной и переменной", – сказала специалист.

Максимальное пособие по безработице не может быть больше 75% средней зарплаты, поэтому Аудините констатировала, что пособие по безработице будет увеличиваться.

Однако экономисты не спешат радоваться такому новшеству. По их словам, от этого пользы не будет никому.

"Унификация налогообложения доходов - это лишь формальность. На самом деле пользы это никому не принесет. Налоги идут в консолидированный бюджет, а из него платят те же пособия – значит деньги будут "ходить" по тому же карману", – сказал профессор Института исследования рынка труда Богуслав Гружевский.

Но, по его словам, это вызовет отрицательную реакцию общества. Дополнительные налоги только разозлят людей. Кроме того, нужны средства на администрацию этого налога.

Он поднимает вопрос, будут ли после налогообложения самых бедных: безработных, пенсионеров, облагаться налогами секторы имущества и капитала, в которых больше всего нужен порядок.

Кроме того, отметил Гружевский, после повышения пособий по безработице, самим же безработным придется платить больше налогов.