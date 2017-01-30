В Литве начинаются процедуры изъятия земли под строительство Rail Baltica

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BNS
понедельник, 30 января 2017 г. 13:58
Литва начинает необходимые для строительства отрезка железной дороги европейского стандарта Rail Baltica от Каунаса до литовско-латвийской границы процедуры изъятия земли на общественные нужды.
Algirdas Butkevičius apžvelgė "Rail Baltica"
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Министерство транспорта и коммуникаций информировало об этом 2031 владельца земельных участков, попадающих на эту территорию.

Министерство сообщило, что теперь эти земельные участки не подлежат реорганизации, продаже другим лицам, залогу и пр.

24 января вступило в силу постановление правительства об утверждении специального плана этой железной дороги.

Нефтеперерабатывающая компания польского капитала Orlen Lietuva опасается, что при прокладке железной дороги и ее пересечении с контролируемыми компанией трубопроводами вблизи границы с Латвией придется эти трубы перекладывать, в результате чего компания может понести убытки, не исключены дополнительные капиталовложения.

На общественные нужды предстоит изъять около 1,2 тыс. частных земельных участков и 63 участка государственный земли, которым еще предстоит оценить. Оценщиков подберут на конкурсной основе, а процедуры планируется завершить во второй половине 2019 года. В 2014 году прогнозировалось, что для выкупа земли может понадобиться около 753 млн. евро.

BNS
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