В Литве начинают отмечать праздник Рождества Христова

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ru.DELFI.lt
суббота, 24 декабря 2016 г. 13:36
24 декабря вечером в Литве, как и еще в более чем в 100 странах мира, отмечает праздник рождества Христова.
© R. Sadausko-Kvietkevičiaus nuotr.

25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

Празднованию предшествует Сочельник (Св. Кучес) - день накануне Рождества Христова.

Как всегда, в этот день в Вифлееме, где по преданию родился Иисус Христос, проходит торжественное шествие, а в полночь в храме Рождества начинается месса. Самая торжественная рождественская служба проходит в Ватикане.

По традиции, во время ужина в сочельник присутствующие обмениваются облатками. Это пластинки пресного хлеба с фигурным рисунком. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Облатки символизируют тело Христа.

Согласно католическим традициям в Сочельник едят 12 блюд, по числу месяцев в году или по числу апостолов, в основном из рыбы и овощей, поскольку до наступления Рождества еще соблюдается пост.

Одно из главных блюд праздничного стола литовцев в Сочельник - кучукасы - в язычестве являлось подношением духам усопших. Сегодня им заканчивают праздничную трапезу.

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