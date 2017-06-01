В Литве начинается общий прием в высшие и профессиональные школы

В четверг в Литве начинается общий прием в университеты и колледжи, впервые при использовании общей системы приема можно будет регистрироваться и в профессиональные школы.

В этом году в общем приеме участвуют 19 университетов, 21 колледж и более 70 профессиональных учебных заведений.

Заявления в информационной системе общего приема Ассоциации высших школ Литвы будут приниматься до 19 июля, приглашения обучаться будут публиковаться до 24 июля по электронной почте и в разделах системы.

Подписание договоров с участвовавшими в основном приеме и получившими приглашения учиться будут подписываться 25-30 августа, на дополнительном этапе 12–15 сентября будет проходить подписание договоров для обучения в профшколах.

В Литве общая система приема в высшие школы действует с 2010 года.