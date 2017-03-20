В Литве начинается неделя без буллинга

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BNS
понедельник, 20 марта 2017 г. 08:54
20 марта в Литве начинается "Неделя без буллинга", посвященная превенции буллинга.
© Shutterstock nuotr.

Акцент акции в этом году – люди, которые видят проявление буллинга - издевок и травли - ясно дают понять и высказывают свое неодобрение этому – в детских садах, школах, социальных сетях, на работе, в магазине и в любом другом месте. Акцию организует служба помощи "Детская линия" (Vaikų linija).

"В Литве буллинг и другое унижающее поведение встречаются очень часто. Однако радует, что в публичном пространстве появляется все больше людей, которые не одобряют унижение других. Не хватает информации и понимания, что такое буллинг на рабочем месте, но мы уже чаще замечаем его в школах, есть превентивные программы, которые школы могут применять. Должным образом реагируя на буллинг и другие агрессивные формы поведения, мы можем пресечь распространение насилия в обществе", – сказал глава "Детской линии" Робертас Повилайтис.

Превентивные акции проведут более 1000 школ и несколько десятков организаций.

"Неделя без буллинга" проводится в 8-й раз.

BNS
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