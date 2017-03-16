В Литве начинается массовое декларирование доходов

ru.DELFI.lt
четверг, 16 марта 2017 г. 07:18
16 марта Государственная налоговая инспекция (ГНИ) в электронной системе представила сформированные предварительные декларации доходов граждан. Жители, чьи предварительные декларации верны, могут подать их мгновенно.
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Больше всего жителей должны подать декларации, поскольку занимались индивидуальной деятельностью по справке или бизнес-удостоверению, сдавали жилье в аренду, продавали недвижимость. Стоит отметить, что, к примеру, если человек продает недвижимость, в которой прожил больше 10 лет или автомобиль, которым пользовался больше трех лет, то декларировать доходы от такой сделки ему не нужно. В других случаях декларировать сделку и полученные доходы обязательно.

Также декларации подают те жители, которые хотят воспользоваться льготным подоходным налогом (ПГН) или вернуть часть налогов.

Декларируя доходы за прошлый год, жители могут вернуть часть налогах в таких случаях:
- если они не воспользовались всем необлагаемым налогами минимумом (ННМ) или дополнительным ННМ за детей (приемных детей);
- платили взносы по страхованию или пенсионные взносы;
- платили проценты по ипотечному кредиту;
- платили за первое высшее образование.

Декларацию можно подать до 2 мая.

Декларировать имущество за прошлый год должны те же люди, которые должны были это делать год назад: политики, госслужащие, члены ЕП, судьи, нотариусы, приставы, прокуроры, главы государственных вузов и т.д.

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