В Литве начинается массовое декларирование доходов

Больше всего жителей должны подать декларации, поскольку занимались индивидуальной деятельностью по справке или бизнес-удостоверению, сдавали жилье в аренду, продавали недвижимость. Стоит отметить, что, к примеру, если человек продает недвижимость, в которой прожил больше 10 лет или автомобиль, которым пользовался больше трех лет, то декларировать доходы от такой сделки ему не нужно. В других случаях декларировать сделку и полученные доходы обязательно.
Также декларации подают те жители, которые хотят воспользоваться льготным подоходным налогом (ПГН) или вернуть часть налогов.
Декларируя доходы за прошлый год, жители могут вернуть часть налогах в таких случаях:
- если они не воспользовались всем необлагаемым налогами минимумом (ННМ) или дополнительным ННМ за детей (приемных детей);
- платили взносы по страхованию или пенсионные взносы;
- платили проценты по ипотечному кредиту;
- платили за первое высшее образование.
Декларацию можно подать до 2 мая.
Декларировать имущество за прошлый год должны те же люди, которые должны были это делать год назад: политики, госслужащие, члены ЕП, судьи, нотариусы, приставы, прокуроры, главы государственных вузов и т.д.