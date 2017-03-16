В Литве начинается массовое декларирование доходов

16 марта Государственная налоговая инспекция (ГНИ) в электронной системе представила сформированные предварительные декларации доходов граждан. Жители, чьи предварительные декларации верны, могут подать их мгновенно.

Больше всего жителей должны подать декларации, поскольку занимались индивидуальной деятельностью по справке или бизнес-удостоверению, сдавали жилье в аренду, продавали недвижимость. Стоит отметить, что, к примеру, если человек продает недвижимость, в которой прожил больше 10 лет или автомобиль, которым пользовался больше трех лет, то декларировать доходы от такой сделки ему не нужно. В других случаях декларировать сделку и полученные доходы обязательно.

Также декларации подают те жители, которые хотят воспользоваться льготным подоходным налогом (ПГН) или вернуть часть налогов.

Декларируя доходы за прошлый год, жители могут вернуть часть налогах в таких случаях:

- если они не воспользовались всем необлагаемым налогами минимумом (ННМ) или дополнительным ННМ за детей (приемных детей);

- платили взносы по страхованию или пенсионные взносы;

- платили проценты по ипотечному кредиту;

- платили за первое высшее образование.

Декларацию можно подать до 2 мая.

Декларировать имущество за прошлый год должны те же люди, которые должны были это делать год назад: политики, госслужащие, члены ЕП, судьи, нотариусы, приставы, прокуроры, главы государственных вузов и т.д.