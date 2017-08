В Литве начинает действовать новый передатчик для ретрансляции Радио "Свобода"

По этому случаю состоится церемония в Литовском центре радио и ТВ в Вильнюсе. Средневолновый передатчик, смонтированный в Вешинтос Аникщяйского района, произведен примерно пять лет назад. Его использовал в Западной Германии Департамент обороны США для трансляций радиопрограмм, предназначенных для американских военных за рубежом. Новое оборудование сменит передатчик, действовавший в Ситкунай Каунасского района. Эксперты говорят, что он повысит качество ретрансляции программ для жителей России, Беларуси, Украины и Молдовы. Центральный офис Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" находится в Вашингтоне, однако его деятельность сконцентрирована в центре трансляции в столице Чехии Праге.

