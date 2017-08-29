В Литве начинает действовать новый передатчик для ретрансляции Радио "Свобода"

В Литве во вторник начнет действовать новый передатчик для ретрансляции финансируемого Конгрессом США Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" на русском и белорусском языках.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По этому случаю состоится церемония в Литовском центре радио и ТВ в Вильнюсе.

Средневолновый передатчик, смонтированный в Вешинтос Аникщяйского района, произведен примерно пять лет назад. Его использовал в Западной Германии Департамент обороны США для трансляций радиопрограмм, предназначенных для американских военных за рубежом.

Новое оборудование сменит передатчик, действовавший в Ситкунай Каунасского района.

Эксперты говорят, что он повысит качество ретрансляции программ для жителей России, Беларуси, Украины и Молдовы.

Центральный офис Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" находится в Вашингтоне, однако его деятельность сконцентрирована в центре трансляции в столице Чехии Праге.

BNS
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