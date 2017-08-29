В Литве во вторник официально начал действовать новый передатчик для ретрансляции предназначенного для борьбы с российской пропагандой и финансируемого Конгрессом США Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" на русском и белорусском языках.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Программы этого радио, созданного в противовес советской пропаганде в годы Холодной войны, потенциально могут приниматься примерно 100 млн. человек в европейской части России, Белоруссии, на Украине и в Молдавии.

Средневолновый передатчик, смонтированный в Вешинтос Аникщяйского района, позволит ретранслировать программы с более качественным звуком. Он сменил передатчик, действовавший в Ситкунай Каунасского района.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал новое оборудование "семью тоннами свободы".

"Свобода слова - это оружие в период расцвета пропаганды", - сказал министр в Вильнюсе по случаю официального ввода передатчика в действие.

Новый передатчик будет действовать с такой же мощностью, что и старый, однако в случае необходимости специалисты смогут вчетверо увеличить его мощность. Это не только повысит качество ретрансляции, но и расширит ее территориальный охват.

BNS
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