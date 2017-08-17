В Литве массово не хватает некоторых специалистов

Несмотря на то, что представители власти все время повторяют, что в Литве надо сокращать число учителей, специалисты, которые следят за рынком труда, замечают, что в некоторых сферах в этом году отмечается катастрофическая нехватка учителей.

До начала учебного года осталось немного времени, а на сайте Биржи труда можно найти массу объявлений о вакансиях для учителей, в некоторых школах не хватает нескольких специалистов.

По данным Литовской биржи труда, c начала этого года до 7 августа было зарегистрировано 1398 вакансий для учителей, в прошлом году – 1276.

"В этом году профессия учителя в мае, июне, июле попала в 10-ку самых искомых специалистов", – указали DELFI специалисты ЛБТ.

Ситуация серьезная, если взглянуть на спрос на учителей в разных округах. Больше всего учителей нужно в Вильнюсском, Шяуляйском и Клайпедском округах.

"В Шяуляйском округе больше всего не хватает воспитателей детских садов и учителей подготовительных классов (43,8%)", – сказали представители ЛБТ, отвечая на вопрос, каких специалистов больше всего не хватает.

Кроме того, спрос на учителей математики и английского также превышает предложение. Не хватает также учителей литовского языка, музыки.

По данным ЛБТ, средняя зарплата учителя составляет 404 евро "на бумаге".

Кретингская школа технологий и бизнеса на данный момент ищет 6 учителей (биологии, экономики, истории, английского, русского, неформального обучения). Ее директор Зита Моцкене сказала DELFI, что молодые специалисты в школы работать не идут.

Она заметила, что проблема в то, что, к примеру, в деревнях очень небольшая нагрузка, поэтому специалистам невыгодно ехать работать в регионы.

ВРИО директора шяуляйской начальной школы Saulė Фелиция Йоцене сказала DELFI, kadчто в школе не хватает 5 педагогов - для подготовительного класса (дошкольного обучения), учителя начальных классов, šучителей танцев и английского и помощника воспитателя.

Между тем председатель Литовского профсоюза учителей Юрате Волоскявичене сказала DELFI, что ее не удивляет парадокс между идеями правящих и реальной ситуацией.

"Не хватает учителей некоторых специальностей. Литуанистов, нехватки в учителях иностранных языков может и нет, поскольку у них есть по 4-5 уроков в неделю, другие класса – есть нормальная нагрузка, зарплата нормальная. Но такие специалисты, как физики, учителя химии, биологии, у них только по 1-2 урока в неделю, их не хватает", – сказала она.

По ее словам, проблем было меньше, когда в Литве были средние школы, тогда в одной школе училось больше детей разного возраста, а сейчас, когда школы разбили на основные, прогимназии и гимназии, этот процесс стал более сложным.

"Учитель вынужден бегать по нескольким школам, а молодой человек, который думает о достойной жизни, не существовании, не идет учиться на учителя", – сказала Волоскявичене.

Кроме того, ей известны случаи, например, в Клайпедском регионе, где учителей не отпускают на пенсию, потому что некому их заменить.

"Правительствоe и министерство не создают условия для того, чтобы в школу приходила молодежь, чтобы профессия учителя стала престижной, привлекательной для самых лучших учеников", – сказала она.

По ее словам, до 1000 евро зарплата у учителей гимназий, в которых есть нормальная рабочая нагрузка. У учителей начальных школ, прогимназий или у тех, кто работает в регионах, зарплата чуть больше минимума.

"Есть такие зарплаты, которые меньше минимума", – сказала она.

Несмотря на то, что после встречи с министром образования и премьер-министром у Волоскявичене появились какие-то надежды на перемены, после услышанного в начале августа у нее опустились руки.

"Мы думали, что наконец-то для образования взойдет солнце. Но после того как в начале августа я услышала одну фразу (не знаю, кто сказал, не представился, может, помощник премьера), что нельзя дополнительно финансировать образование, если не спросить разрешения у Брюсселя, а премьер так с сарказмом: "Вы можете плакать, можете смеяться, но иначе не будет". Когда я позже увидела его интервью со СМИ, где говорилось, что профсоюзы хотят только чтобы увеличили финансирование, но при этом не хотят ничего улучшать, это неправда. Нужны структурные перемены, но не по принципу бульдозера, как это делали до сих пор", – считает она.

Она обратила внимание на то, что пока ни министерство, ни правительство конкретно не говорят о том, как можно повысить престижность профессии учителя.

"На встрече с премьером в начале августа я поднимала вопрос, почему не считают, каких учителей не хватает, почему не дают правительственные заказы университетам? Якобы дадут. Но правительство и министерство не углубляются в этот вопрос", – убеждена Волоскявичене.